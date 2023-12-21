У Чернігові у власній квартирі жінка згоріла живцем

Рятувальники назвали ймовірну причину трагедії.
У Чернігові під час пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула жінка. Повідомлення про подію надійшло майже о восьмій годині ранку.
Про це повідомили у ДСНС регіону.
"Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося майже за пів години. Під час гасіння було виявлено тіло 87 – річної господарки", - йдеться у повдомленні.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження загиблої із вогнем.
Нагадаємо, на Чернігівщині під час пожежі у будинку загинули мати та її діти. Більше про це читайте у новині.