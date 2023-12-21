У Чернігові у власній квартирі жінка згоріла живцем

У Чернігові під час пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула жінка. Повідомлення про подію надійшло майже о восьмій годині ранку.

Про це повідомили у ДСНС регіону.

"Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося майже за пів години. Під час гасіння було виявлено тіло 87 – річної господарки", - йдеться у повдомленні.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження загиблої із вогнем.

Нагадаємо, на Чернігівщині під час пожежі у будинку загинули мати та її діти. Більше про це читайте у новині.

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