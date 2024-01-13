У Чернігові уламки збитих ракет впали у приватному секторі: які наслідки (фото)

У суботу, 13 січня, під час масованого ракетного удару в небі над Черніговом спрацювали сили ППО. Уламки збитих повітряних цілей впали у приватному секторі міста.

У відділі комунікації поліції Чернігівської області показали наслідки атаки на місто.

"Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Втім, внаслідок влучання уламків ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Крім того, одну будівлю практично зруйновано. У поліції також повідомляють, що у найближчому до епіцентру події дворі від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Наразі поліція продовжує працювати на місці атаки та проводить документування її наслідків.

РФ вдарила ракетами по Чернігову. / Фото: УМВС у Чернігівській області

Уламки збитих ракет впали у приватному секторі Чернігова. / Фото: УМВС у Чернігівській області

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Чернігові сталися вибухи. Місцева влада повідомила, що спрацювали сили ППО. Сирени в області лунали від 06:21 до 08:12.

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