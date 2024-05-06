У Чернігові в банку стався вибух – спалахнула пожежа: подробиці, фото

У Чернігові в приміщенні банку пролунав вибух.

У центрі Чернігова, вранці 6 травня, в приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи пролунав вибух. У будівлі спалахнула пожежа, на місце прибули рятувальники, вибухотехніки та поліцейські. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про повідомила поліція Чернігівської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова надійшло близько 4-ї ранку. Внаслідок вибуху пошкоджена будівля.

У Чернігові в банку стався вибух / Фото: Поліція Чернігівської області

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

У Чернігові в банку стався вибух / Фото: Поліція Чернігівської області

Поліція розслідує обставини вибуху.

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