У Чернігові в банку стався вибух – спалахнула пожежа: подробиці, фото

У Чернігові в приміщенні банку пролунав вибух.
У центрі Чернігова, вранці 6 травня, в приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи пролунав вибух. У будівлі спалахнула пожежа, на місце прибули рятувальники, вибухотехніки та поліцейські. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про повідомила поліція Чернігівської області.
За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова надійшло близько 4-ї ранку. Внаслідок вибуху пошкоджена будівля.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).
Поліція розслідує обставини вибуху.
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