У Чернігові в одній з найдавніших кам'яних церков України ПЦУ вперше провела богослужіння (фото)

Єпископ ПЦУ Антоній Фірлей зауважив, що це – історична подія, яка відбувається вперше за 300 років.

Сьогодні, 25 грудня, в день Різдва Христового, у стародавньому Спасо-Преображенському соборі Чернігова провели перше різдвяне богослужіння ПЦУ.

Про це передає "Суспільне".

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Зазначається, що в храмі не залишилося ікон, адже після того, як священники УПЦ МП покинули собор, вони забрали всі ікони і церковне начиння.

"Священнослужителі ПЦУ привозили від самого ранку свої ікони й необхідні речі, для того, щоб провести святкову літургію", – зазначає журналістка видання.

На богослужінні чернігівський єпископ ПЦУ Антоній Фірлей зауважив, що це – історична подія, яка відбувається вперше за 300 років.

Богослужіння ПЦУ у Спасо-Преображенському соборі Чернігова

Наприкінці відправи відбувся традиційний спів різдвяних колядок.

Вперше у соборі святкове богослужіння завершилося молитвою за Україну "Боже Великий, Єдиний".

В.о. директора заповідника "Чернігів стародавній" Андрій Лісовий сказав, що надалі цей храм законсервують на зимовий період і будуть шукати гроші на його реконструкцію.

Нагадаємо, що Спасо-Преображенський собор у Чернігові — одна з найстаріших монументальних кам'яних будов України, яке збереглася ще з давноруських часів. У ньому покоїться прах князя Ігоря Святославича (оспіваного в "Слові про Полк Ігорів"), Ігоря Ольговича та інших чернігівських князів тієї епохи. Від проголошення незалежності собором користувалася УПЦ МП.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові, біля Спасо-Преображенського собору, священник УПЦ МП вкусив військового.

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