У Чернігові в результаті обстрілу окупантами зруйнована водопровідна насосна станція: є загиблі

Через пошкодження відсутнє централізоване водопостачання.
У Чернігові окупанти обстріляли водопровідну станцію. Через це у місті зникла вода.
Про це повідомляють у "Асоціації водоканалів України".
"Сьогодні у Чернігівводоканалі від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій з подачі води на місто. 4 загиблих. В місті Чернігів станом на ранок 14 березня відсутнє централізоване водопостачання", - йдеться повідомлення.
Через ранковий авіаналіт на Суми у місті припинено водопостачання міста. Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена.
Уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова наголошує, що внаслідок авіаударів Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи.