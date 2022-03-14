У Чернігові в результаті обстрілу окупантами зруйнована водопровідна насосна станція: є загиблі

У Чернігові в результаті обстрілу окупантами зруйнована водопровідна насосна станція: є загиблі

Через пошкодження відсутнє централізоване водопостачання.

У Чернігові окупанти обстріляли водопровідну станцію. Через це у місті зникла вода.

Про це повідомляють у "Асоціації водоканалів України".

"Сьогодні у Чернігівводоканалі від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій з подачі води на місто. 4 загиблих. В місті Чернігів станом на ранок 14 березня відсутнє централізоване водопостачання", - йдеться повідомлення.

Через ранковий авіаналіт на Суми у місті припинено водопостачання міста. Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена.

Уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова наголошує, що внаслідок авіаударів Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи.