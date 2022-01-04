У Чернігові в суді оскаржують материнство найстаршої мами України Валентини Підвербної: що відомо

Засідання у справі призначено на 12 січня, але не виключене його перенесення.

Новозаводський районний суд м. Чернігова розгляне справу щодо оскарження материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної.

Про це повідомив повідомив адвокат позивачки Сергій Вольфовський, клієнтка якого просить провести ДНК-експертизу в дівчинки Анни-Марії, яку Підвербна народила в лютому 2011 року, пише УНІАН.

Позивачка проживала в Харкові, зараз вона мешкає в Ізраїлі.

"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстаршої матері України і помітила разючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров’ям, про що говорилося в програмі", - зазначив Вольфовський.

Тому в жінки виникли підозри, що її яйцеклітини, які вона здала на зберігання, використали без її дозволу та взагалі без відома.

"Цей позов - про оскарження материнства. Має бути проведений ДНК-тест, що підтвердить або спростує підозри клієнтки. Якщо підтвердить, то судовий спір триватиме щодо визнання матір’ю дитини іншої жінки", - повідомив адвокат.

Засідання у справі призначено на 12 січня, але не виключене його перенесення.

Нагадаємо:

Мати Марійки, Валентина Підвербна, стала найстаршою мамою України з третьої спроби штучного запліднення за місяць до 66-річчя. Щоб зібрати на операцію, відкладала з пенсії та сиділа на картопляній дієті, працювала на ринку, на морозі, до самих пологів.

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