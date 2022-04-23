У Чернігові від рук окупантів загинули понад 700 мирних жителів

У Чернігові внаслідок обстрілів армії Російської Федерації загинуло понад 700 мирних мешканців.

На головному цвинтарі обласного центру за три тижні після визволення від російських окупантів досі копають нові могили. Дві ділянки кладовища вже повні від поховань. На третій — копають нові ями.

Про це повідомив BBC голова міськради Олександр Ломако.

Зазначається, що на частині могил з'явилися квіти та лампадки. Ймовірно, їх вже поставили родичі загиблих. На решті — поки лише таблички на дерев'яних хрестах з іменами, а також датами народження і смерті.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

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