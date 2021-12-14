У Чернігові відсторонена від роботи через відсутність вакцинації викладачка виграла суд

У Чернігові відсторонена від роботи через відсутність вакцинації викладачка виграла суд

У Чернігові суд вперше скасував постанову про відсторонення від роботи через відсутність щеплення.

У Чернігові відсторонена від роботи через відсутнісь вакцинації від коронавірусу викладачка хореографії виграла судову справу. Це перше подібне рішення, яке задовольнив суд у Чернігові.

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Про це "Суспільному" розповів адвокат заявниці Костянтин Серкін.

За рішенням Деснянського районного суду, роботодавець також має виплатити їй середню зарплату за час відсторонення від роботи від 8 листопада 2021 року.

Своєю чергою в Чернігівському музичному коледжі імені Л. Ревуцького, де працювала заявниця, ще не знають, чи подаватимуть апеляцію на цю ухвалу суду.

"Рішення суду треба виконувати або подавати апеляцію. Коли рішення суду надійде до нас, будемо разом з юристом департаменту культури думати щодо подачі апеляції", – сказав директор Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького Володимир Суховерський.

За його словами, у музичному коледжі є чотири людини, які зазначені в наказі про відсторонення від роботи.

Нагадаємо, від 8 листопада у Чернігові нещеплених від COVID-19 освітян почали відстороняти від посади без збереження заробітної плати. Відстороненню підлягали ті, хто ухилявся або відмовлявся від вакцинації проти коронавірусу.

Зазначимо, раніше медичний адвокат Олександр Гришаков пояснив, чому примусова вакцинація українців проти COVID-19 є незаконною.

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