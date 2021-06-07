Розгорнуть його на День Конституції.

200-метровий рушник за технологією ІХ століття виготовляють у Чернігові. Презентувати його в місті хочуть на День Конституції. А на День Незалежності планують розгорнути і в Києві. В роботі залучені представники всіх територіальних громад Чернігівщини, а також 10 місцевих нацменшин.

Також читайте У Дніпрі відсвяткували День вишиванки з обрядовими танцями, а в Калуші розгорнули рекордний рушник

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, орнамент на рушник наносять за допомогою штампів із липи. Їх фарбують, прикладають до тканини, а потім б'ють по них молотком. Саме таку технологію і використовували понад 10 століть тому. Штампів виготовили два десятки і закупили 20 літрів фарби. Рушник буде завдовжки 200 метрів і завширшки 2,2 м.

Новини України: у Чернігові виготовляють 200-метровий рушник за технологією ІХ століття

"Ми тепер шукаємо місце, де ми в Чернігові зможемо його розгорнути, бо навіть та площа, на якій ми планували, вона - 160 метрів, тобто нам доведеться, напевно, перекривати рух, щоб продемонструвати Чернігівщині такий творчий доробок", - розповіла голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання