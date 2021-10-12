У Чернігові внаслідок ускладнень від коронавірусу померла вагітна жінка

Вона була на 22-му тижні вагітності.

У Чернігові внаслідок ускладнень від коронавірусу померла 39-річна вагітна жінка.

Про це 12 жовтня під час наради в міській раді заявив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар, повідомляє "УНІАН".

За його словами, упродовж тижня у місті від COVID-19 померли 18 людей, зокрема і жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. Як уточнили в лікарні, жінка досить пізно звернулася за медичною допомогою і не була вакцинована.

"На сьогодні є рекомендації вакцинуватися вагітним, але чомусь у людей спрацьовує протилежна реакція – якщо жінка вагітна, вакцинуватися не потрібно, тому і зростає ризик тяжкого перебігу коронавірусу", - наголосили у медзакладі.

Нагадаємо, в Україні станом на 12 жовтня зафіксовано 11 996 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 352 людини, 5 419 пацієнтів одужало.

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