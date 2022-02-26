У Чернігові загинув прокурор, який пішов до територіальної оборони

У Чернігові загинув прокурор, який пішов до територіальної оборони

Втрата серед прокурорів.

У Чернігові загинув працівник прокуратури області Дмитро Розенко. Чоловік отримав осколкове поранення.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Напередодні чоловік пішов у територіальну оборону, щоб захищати місто від російського ворога.

"24 лютого Дмитро записався до територіальної оборони. Вчора ввечері із ним було втрачено зв’язок. Сьогодні надійшла ця чорна звістка. Сумуємо. Співчуваємо. Не пробачимо. Відплатимо ворогу за Законом", - повідомила Венедіктова.