У Чернігові залишаються проблеми зі зв`язком, тому містян закликають залишатися цієї ночі в укриттях

У Чернігові залишаються проблеми зі зв`язком, тому містян закликають залишатися цієї ночі в укриттях

Таке рішення ухвалено через те, що авіаналіт може повторитися будь-якої хвилини.

У Чернігові залишаються проблеми зі зв`язком, тому містян закликають залишатися цієї ночі в укриттях.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

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"У зв`язку з тим, що й надалі лишаються проблеми зі зв`язком, в департаменті цивільного захисту Чернігівської ОДА просять усіх лишатися в укриттях цю ніч", - зазначив він.

Чаус додав, що таке рішення ухвалено через те, що авіаналіт може повторитися будь-якої хвилини.

Нагадаємо, у Чернігові, де окупанти розбомбили гуртожиток, рятувальники ліквідували пожежу в ньому. Є загиблий та поранені. Сімох людей вдалося врятувати.

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