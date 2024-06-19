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У Чернігові засуджений за ухилення від мобілізації вдруге отримав повістку: чим це закінчилось

У Чернігові засуджений за ухилення від мобілізації вдруге отримав повістку: чим це закінчилось

У Чернігові засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Чернігові до 3 років та 1 місяці позбавлення волі засудили чоловіка, який вдруге відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Чернігова

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року засудили за ухилення від мобілізації до іспитового терміну. Проте 30 жовтня 2023 року йому повторно дали повістку, але і на цей раз призовник відмовився від служби в армії. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він просив суд його не карати. 

"Обвинуваченому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк в межах санкції статті закону, якою передбачене покарання за вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення, що є необхіднім і достатнім для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень", - йдеться у матеріалах суду. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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