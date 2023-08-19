У Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція: семеро загиблих, 136 постраждалих (відео)

Внаслідок ракетного удару по місту поранено 129 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

У Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

Про це повідомляє МВС України.

"Семеро загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції. Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться у повідомленні МВС.

Чернігів. 19.08.2023 ️ «Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста», – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції. Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами Опубліковано МВС України Субота, 19 серпня 2023 р.

Що відомо на цей момент

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по Драмтеатру Чернігова, де проходила виставка дронів.

Організаторка виставки "Люті пташки" Марія Берлінська зазначила, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце також було надано місцевою владою.

Однак о 14:02 у Telegram-каналі пресслужба Чернігівської міської ради повідомили, що виставку не погоджували з органами місцевої влади. "Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Берлінська пояснила, що питання узгоджувалось з ВЦА (військово-цивільною адміністрацією).

Зазначимо, що внаслідок російського ракетного ударуЧернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знищено. Також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – П'ятницька церква.

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