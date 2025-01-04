У Чернігові завершили рятувальну операцію після російської атаки: кількість постраждалих зросла

Поранено сімох осіб, що одна людина загинула.

У п'ятницю, 4 січня, росіяни завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова. Наразі рятувальна операція завершена.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський

Унаслідок атаки було поранено 7 осіб: 2 перебувають на стаціонарному лікуванні, а 5 — на амбулаторному. На жаль, одна людина загинула. Відомо про пошкодження 28 будинків, ще 2 зруйновано. Наразі постачання світла та газу в районі вже відновлено.

"Міські служби та волонтерські організації продовжують надання допомоги всім постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уночі в Україні прогриміли вибухи.

Читайте також: