У Чернігові зерно на смерть засипало трьох людей: фото

У Чернігові у неділю, 17 вересня, зерно засипало трьох людей. Потерпілих не вдалось врятувати.

Про це повідомили у ДСНС України.

Трагедія сталась 17 вересня близько 11:00 на території одного із підприємств. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.

Рятувальники намагались допомогти потерпілим / Фото: facebook.com/ДСНС

Під завалами опинилось троє працівників. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони відшукали під завалом людей. На жаль, усі троє загинули.

Місце трагедії у Чернігові / Фото: facebook.com/ДСНС

Обставини трагедії встановлює слідство.

У Чернігові під завалами зерна загинули люди / Фото: facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, окупанти вдарили по Харкову ракетами.

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