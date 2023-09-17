У Чернігові зерно на смерть засипало трьох людей: фото

Причини трагедії встановлюватиме слідство.
У Чернігові у неділю, 17 вересня, зерно засипало трьох людей. Потерпілих не вдалось врятувати.
Про це повідомили у ДСНС України.
Трагедія сталась 17 вересня близько 11:00 на території одного із підприємств. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.
Під завалами опинилось троє працівників. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони відшукали під завалом людей. На жаль, усі троє загинули.
Обставини трагедії встановлює слідство.
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