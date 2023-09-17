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У Чернігові зерно на смерть засипало трьох людей: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Чернігові зерно на смерть засипало трьох людей: фото

Місце трагедії у Чернігові / Фото: facebook.com/ДСНС

Причини трагедії встановлюватиме слідство.

У Чернігові у неділю, 17 вересня, зерно засипало трьох людей. Потерпілих не вдалось врятувати. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Трагедія сталась 17 вересня близько 11:00 на території одного із підприємств. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.

Рятувальники намагались допомогти потерпілим / © facebook.com/ДСНС
Рятувальники намагались допомогти потерпілим / Фото: facebook.com/ДСНС

Під завалами опинилось троє працівників. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони відшукали під завалом людей. На жаль, усі троє загинули. 

Місце трагедії у Чернігові / © facebook.com/ДСНС
Місце трагедії у Чернігові / Фото: facebook.com/ДСНС

Обставини трагедії встановлює слідство. 

У Чернігові під завалами зерна загинули люди / © facebook.com/ДСНС
У Чернігові під завалами зерна загинули люди / Фото: facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, окупанти вдарили по Харкову ракетами

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Дата публікації
Перегляди
1458
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