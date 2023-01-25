У Чернігові зі шкіл евакуювали учнів та вчителів через повідомлення про замінування

Поліція перевіряє інформацію про вибухівку в навчальних закладах.

Сьогодні, 25 січня, учнів та вчителів із п'ятьох шкіл у Чернігові евакуювали через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє "Суспільне".

Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев підтвердив інформацію про повідомлення про "замінування".

Він зазначив, що поліція перевіряє інформацію про вибухівку у п'яти школах.

На місці працюють відповідні служби, учнів та вчителів евакуювали з приміщень навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше у Львові "замінували" декілька закладів, утім інформація про вибухівку не підтвердилася.

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