У Чернігові зросла кількість жертв: у місті оголосили день жалоби

У Чернігові 18 квітня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок смертоносного ракетного удару росіян.

Зранку 17 квітня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Армія окупантів вдарила по обласному центру ракетами "Іскандер". Станом на 16:15 відомо про 16 загиблих.

Про це повідомляють рятувальники.

"Чернігів. Наразі відомо про 16 загиблих унаслідок російського ранкового удару. Пошуково-рятувальні роботи тривають", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок цього 18 квітня у Чернігові оголосили днем жалоби за загиблими. Відповідне розпорядження підписав секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

"Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних", — написав він у своєму Telegram.

Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, зранку 17 квітня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Армія Російської Федерації вдарила ракетами по обласному центру. Попередньо, окупанти атакували місто "Іскандерами". Все, що відомо про ракетні удари по Чернігову — у матеріалі ТСН.ua.

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