У Чернігові звільнятимуть депутатів і керівників підприємств, які виїхали з міста

У Чернігові звільнятимуть депутатів і керівників підприємств, які виїхали з міста

Мер міста каже, що депутат в ці важкі дні мав бути зі своїми виборцями і допомагати їм.

У Чернігові звільняють з посад депутатів та керівників підприємств, які у воєнний час покинули місто.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

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"Депутати-керівники комунальних підприємств та управлінь, які в певний момент прийняли рішення покинути місто, будуть звільненні зі своїх посад", — написав мер міста.

Атрошенко переконаний, що відповідальність обранця народу значно вища, ніж у простих чернігівців або представників бізнесу, які були змушені виїхати.

"Вважаю, що депутат в ці важкі дні мав бути зі своїми виборцями і допомагати їм, а також зі своїми колективами. У депутатів-чоловіків, які цього не робили, жодних виправдань бути не може", — підкреслив мер Чернігова.

Нагадаємо, очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус просить поки не повертатися додому мешканців обласного центру.

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