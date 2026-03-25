ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові 150 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки

Енергетики приступлять до відновлення, коли дозволить безпекова ситуація.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Відключення світла

Внаслідок ворожої атаки на Чернігів у ніч проти 25 березня близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про це інформує АТ «Чернігівобленерго».

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в ніч проти 25 березня пролунав вибух на тлі ворожої атаки.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie