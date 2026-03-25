У Чернігові 150 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки

Відключення світла

Внаслідок ворожої атаки на Чернігів у ніч проти 25 березня близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про це інформує АТ «Чернігівобленерго».

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в ніч проти 25 березня пролунав вибух на тлі ворожої атаки.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.