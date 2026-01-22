У Чернігові 43-річного ветерана, що катався на велосипеді, побили патрульні: деталі

Нога на голові ветерана: у Чернігові патрульні жорстоко затримали воїна з інвалідністю

У Чернігові 43-річний ветеран війни, «списаний» через отримані на фронті важкі поранення, звинувачує поліцейських у побитті.

Про це передають Офіс генпрокурора і «Суспільне Чернігів».

Дмитро Тютюнник до лав ЗСУ добровільно долучився 2022 року, виконував бойові завдання на сході та півдні України. У квітні 2024-го отримав важке поранення біля Мирнограда Донецької області.

«Прооперували мене, видалили око, вставили пластмасову пластинку. Я пролежав 18 днів у комі. Потім прийшов до тями. Я відновлювався, минуло три місяці, і потім у мене почалися напади епілепсії», — розповів захисник.

Дмитро розповідає, що у реабілітації фізично і морально йому допомагає катання на велосипеді. Проте одного вечора захисника наздогнала поліцейська машина. У те, що сталося далі — важко повірити.

«Мигалки ввімкнулися. І потім оця машина мене доганяє, і починають мені кричати, щоб я зупинився. Я кажу: „Причина?“. Вони кажуть: „Треба документи подивитися“. Я кажу: „Я нічого не зробив, я нічого не порушив“. Вони кажуть: „Зупиніться“. Я кажу: „Ні“. І далі по цій дорозі повільно рухаюся, я нікуди не тікав, нічого в мене не було. Вони переді мною виїхали на машині, я зупинився, я просто велосипед розвернув, там їхати неможливо було, бо там сніг був», — розповідає ветеран.

Тоді один із патрульних поліцейських застосував до нього силу. Чоловік одразу попередив поліцейських, що є ветераном війни і має інвалідність. Проте це їх не зупинило.

«Я почав казати, що я ветеран війни, інвалід, що „не робіть нічого, в мене всі документи з собою, в мене все є“. Він (патрульний поліцейський, — ред.) нічого не слухав, почав руку тягнути назад. Я кажу, що в мене ліва рука була вивихнута, це таке часто трапляється при епілепсії. Він ніяк не реагував, вивихнув мені ліву руку. Але я вже відчув, що в тіло перейшла теплота, вже починає пропадати свідомість. І він мені кайданчики одягає. Потім він мене тягне до машини», — згадує захисник.

Далі Дмитра привезли до районного управління Нацполіції. Там патрульний знову застосував до нього силу, хоча чоловік запевняє, що ніякого спротиву не чинив.

«Не було ніякого опору від мене. Я то вставав, то сидів на стільчику. І потім він вже сказав: „Якщо ти будеш так далі себе поводити, я тебе поб’ю“. Тут йому я вже набрид. Він зривається. Я швиденько сідаю на стільчик і кажу: „Все-все, я сиджу“. А я стояв, просто нічого не робив. Він бере мене, хапає, з усієї сили кидає об підлогу. І сідає на оцей стільчик. І на голову мені ставить ногу. І це в такому вигляді я там лежав. Вони ще поставили камеру тут. Це має все теж бути зафіксовано…», — зазначає ветеран.

Згодом чоловікові стало погано. Врешті поліцейські зняли кайданки і викликали «швидку». Лікарі госпіталізували його до нейрохірургічного відділення обласної лікарні. У медзакладі у нього діагностували, зокрема, струс головного мозку, садна та забої обличчя, вивих плеча, підшкірну гематому, а також інші посттравматичні ускладнення.

«Струс мозку, забій тут, забій на шиї. Вивихнуту руку не зафіксували, бо я сам її вирівняв. Але досі ця частина вся болить», — каже про свій діагноз Дмитро

Що відповіли правоохоронці

На сторінці Чернігівської патрульної поліції у Facebook з’явилася публікація ймовірно цього конфлікту. Поліцейські вказують, що фігурант — 43-річний місцевий житель, але не уточнюють, що він — ветеран війни.

Патрульні виправдовуються, що чоловік у темну пору доби рухався проїзною частиною без увімкненого білого ліхтаря спереду та червоного — ззаду, чим порушував вимоги ПДР.

«Патрульні зупинили чоловіка в пішому порядку. У ході затримання він чинив супротив та поводився агресивно, у зв’язку з чим патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби — кайданки. 43-річний затриманий неодноразово висловлювався нецензурною лайкою на адресу поліцейських, на зауваження не реагував та продовжував зухвалу поведінку», — запевняють поліцейські.

Офіс генпрокурора перевірить дії патрульних

Прокуратурою розпочато розслідування за фактом можливого перевищення повноважень поліцейськими щодо ветерана війни. За фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у місті Чернігові зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ.

Реакція влади

На скандал відреагував заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко.

Він запевнив, що наразі ветерану Дмитру Тютюннику надано всю необхідну допомогу. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«Але ця ситуація — ще одне нагадування про те, як суспільство, травмоване війною, потребує адаптації під нові виклики. Пам’ятаймо: людяність — остання лінія оборони. І це стосується, як людей при виконанні, так і будь-кого», — каже представник ОВА.

