У Чернігові чоловік підірвав гранату в багатоповерхівці: які наслідки

Чоловік підірвав гранату

У Чернігові вчора, 30 березня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Чоловік підірвав навчальну гранату.

Про це інформує поліція Чернігівської області.

Що відомо про інцидент

Як повідомляється, близько 18:00 30 березня до правоохоронців звернулася жителька одного з будинків. Вона повідомила, що її сусід у стані алкогольного сп’яніння підірвав невідомий пристрій у коридорі на 9-му поверсі. Після він повернувся до своєї квартири.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог зі службовим собакою та патрульні вирушили на місце події.

«На сходовому майданчику на 9-му поверсі 52-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до квартири 82-річної сусідки та в її присутності здійснив підрив навчальної гранати, після чого повернувся до своєї квартири», — повідомили представники поліції Чернігівської області.

Зловмисника затримали, його утримуватимуть під вартою. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Фігуранту загрожує покарання: від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.

Раніше у Києві правоохоронці затримали іноземця, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував перехожим гранатою. Чоловік поводився агресивно, провокував конфлікти та дістав боєприпас просто на вулиці. На місце інциденту оперативно прибули поліцейські та вибухотехніки, які затримали зловмисника і вилучили у нього гранату Ф-1. Порушником виявився 47-річний іноземець. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.