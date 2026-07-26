У Чернігові дрон влучив у супермаркет: серед загиблих — дитина

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Чернігові пролунали вибухи під час атаки безпілотників, є влучання у супермаркет. Загинули дві людини, ще 13 — зазнали поранень.

Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.

Реклама

«Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина», — зазначив він.

Станом на 17:35 відомо про 13 постраждалих — чотирьох чоловіків і дев’ятьох жінок.

«Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому», — додав Брижинський.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реклама

Нагадаємо, Чернігівщина готується до складного опалювального сезону через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Голова ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців бути готовими до найгіршого сценарію, адже область уже зазнала понад сотні ударів по енергооб’єктах. Водночас влада продовжує підготовку до зими та посилює захист критичної інфраструктури.

Новини партнерів