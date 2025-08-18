У Чернігові юнак холоднокровно зарізав сусідку: що відомо про злочин

Вбив сусідку ножем

У Чернігові 19-річний мешканець завдав смертельних ударів ножем жінці, яка проживала неподалік. Також він поранив іншого сусіда.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Деталі злочину у Чернігові

Як стало відомо, 15 серпня близько 23-ї години мешканець Чернігова подзвонив до поліції і повідомив, що невідомий чоловік вбив його матір. На місце події негайно прибули правоохоронці. Було встановлено, що смертельні тілесні ушкодження потерпілій спричинив її сусід.

“На крики жінки в коридор вийшов інший сусід, який також зазнав ножових поранень від нападника. Пораненого було госпіталізовано до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Є усі докази, які свідчать про причетність чоловіка до злочину. За умисне вбивство та замах на вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Клининах на Хмельниччині син зарубав мати сокирою, втік і майже добу переховувався у лісах.

Тіло жінки з відрубаною сокирою головою знайшли 14 серпня близько 13-ї години.

Поліцейські встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В умисному вбивстві жінки запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду правоохоронців втік з місця події. Попереду психолого-психіатрична експертиза й суд.