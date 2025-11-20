У Чернігові лунають сильні вибухи: що відомо

Дим. / © Getty Images

У четвер, 20 листопада, у Чернігові пролунали потужні вибухи. У місті від 09:04 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

“У Чернігові було чутно вибухи”, - повідомили кореспонденти “Суспільного” о 09:56. Ще один вибух стався менш ніж за 10 хвилин.

Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників для обласного центру: “БпЛА на західних околицях Чернігова, постійно змінює напрямок руху”.

Наразі інформації від місцевої влади про вибухи немає.

Нагадаємо, вночі дрони атакували Україну. За даними ПС, росіяни запустили 136 ударнх БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів. Знищено 106 дронів.