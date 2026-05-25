Укрaїнa
У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою небезпеки.

За попередньою інформацією, вибухи було чути під час дії повітряної тривоги в області. Офіційної інформації про наслідки наразі немає. Місцеву владу та жителів закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Під час удару російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва.

