- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові пролунали вибухи: куди поцілила РФ — перші деталі
Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові.
Сьогодні, 22 вересня, пізно ввечері у Чернігові пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, у межах міста було зафіксовано два вибухи БпЛА. Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури Чернігова.
«Станом на зараз постраждалі внаслідок атаки відсутні», — повідомив Брижинський о 23:47.
Нагадаємо, що ввечері 22 вересня російські війська запустили групи ударних безпілотників проти України.