Укрaїнa
287
У Чернігові пролунали вибухи: куди поцілила РФ — перші деталі

Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Чернігові.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Атака РФ на Чернігів 22 вересня

Атака РФ на Чернігів 22 вересня / © tsn.ua

Сьогодні, 22 вересня, пізно ввечері у Чернігові пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, у межах міста було зафіксовано два вибухи БпЛА. Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури Чернігова.

«Станом на зараз постраждалі внаслідок атаки відсутні», — повідомив Брижинський о 23:47.

Нагадаємо, що ввечері 22 вересня російські війська запустили групи ударних безпілотників проти України.

