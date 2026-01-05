- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові пролунали вибухи під час атаки балістикою та БпЛА
У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи — місто зазнало комбінованої атаки російських військ балістичними ракетами та ударними БпЛА, під ударом опинилося одне з підприємств.
У Чернігові вночі проти 5 січня 2026 року пролунали вибухи під час комбінованої атаки російських військ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в офіційному Telegram-каналі.
Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді.
Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.
