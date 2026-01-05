ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові пролунали вибухи під час атаки балістикою та БпЛА

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи — місто зазнало комбінованої атаки російських військ балістичними ракетами та ударними БпЛА, під ударом опинилося одне з підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Чернігові вночі проти 5 січня 2026 року пролунали вибухи під час комбінованої атаки російських військ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в офіційному Telegram-каналі.

Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді.

Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie