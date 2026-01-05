У Чернігові пролунали вибухи під час атаки балістикою та БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Чернігові вночі проти 5 січня 2026 року пролунали вибухи під час комбінованої атаки російських військ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в офіційному Telegram-каналі.

Внаслідок атаки ворога виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та в приватному будинку в прилеглій громаді.

Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

