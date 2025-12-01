- Дата публікації
У Чернігові пролунали вибухи після атаки дронів
У ніч на 1 грудня Чернігів зазнав удару російських безпілотників.
У ніч проти понеділка, 1 грудня 2025 року, у Чернігові сталися вибухи після атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомили місцеві жителі та ЗМІ.
За попередніми даними, вибухи прогриміли у межах міста. Інформація щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюється.
Закликаємо громадян залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.
Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей. Згодом стало відомо, що Вишгород атакували «Шахеди», начинені касетними боєприпасами.