У Чернігові пролунали вибухи після атаки дронів

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти понеділка, 1 грудня 2025 року, у Чернігові сталися вибухи після атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомили місцеві жителі та ЗМІ.

За попередніми даними, вибухи прогриміли у межах міста. Інформація щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюється.

Закликаємо громадян залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей. Згодом стало відомо, що Вишгород атакували «Шахеди», начинені касетними боєприпасами.