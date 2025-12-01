ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові пролунали вибухи після атаки дронів

У ніч на 1 грудня Чернігів зазнав удару російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти понеділка, 1 грудня 2025 року, у Чернігові сталися вибухи після атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомили місцеві жителі та ЗМІ.

За попередніми даними, вибухи прогриміли у межах міста. Інформація щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюється.

Закликаємо громадян залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 людей постраждали. Серед них — четверо дітей. Згодом стало відомо, що Вишгород атакували «Шахеди», начинені касетними боєприпасами.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie