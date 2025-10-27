- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові пролунали вибухи: що відомо
Через атаку з боку РФ мешканцям Чернігова слід перебувати в укриттях.
Доповнено додатковими матеріалами
Вдень 27 жовтня у Чернігові пролунали вибухи.
Міська влада прокоментувала ситуацію.
“Вибухи, які зараз чутно в місті повʼязані з роботою ППО”, — йдеться у повідомленні.
Жителів міста закликали перебувати в безпечних місцях.
Станом на 13:30 з’явилася інформація про ще один вибух у Чернігові.