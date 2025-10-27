ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
386
1 хв

У Чернігові пролунали вибухи: що відомо

Через атаку з боку РФ мешканцям Чернігова слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 27 жовтня у Чернігові пролунали вибухи.

Міська влада прокоментувала ситуацію.

“Вибухи, які зараз чутно в місті повʼязані з роботою ППО”, — йдеться у повідомленні.

Жителів міста закликали перебувати в безпечних місцях.

Станом на 13:30 з’явилася інформація про ще один вибух у Чернігові.

