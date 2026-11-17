Вибух / © Віталій Бунечко / Facebook

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У Чернігові було чутно звук вибуху.

Інформацію про це передають місцеві кореспонденти видання «Суспільне» у Telegram.

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Наразі офіційних подробиць щодо причин вибуху, можливих влучань або роботи протиповітряної оборони від обласної військової адміністрації чи міської ради не надходило.

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Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші, не публікуючи фото чи відео з місця подій. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, російські війська атакували два підприємства у Чернігові. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей.

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