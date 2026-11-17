- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові пролунав вибух: що відомо на цю хвилину
Мешканців міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Чернігові було чутно звук вибуху.
Інформацію про це передають місцеві кореспонденти видання «Суспільне» у Telegram.
Наразі офіційних подробиць щодо причин вибуху, можливих влучань або роботи протиповітряної оборони від обласної військової адміністрації чи міської ради не надходило.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші, не публікуючи фото чи відео з місця подій. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, російські війська атакували два підприємства у Чернігові. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей.