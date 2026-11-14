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У Чернігові у свій день народження помер найстарший байкер України
Миколі Філатову, більш відомому, як «Іванич», було 78 років.
Сьогодні, 14 листопада, у Чернігові в свій день народження, у 78-м років, помер найстарший байкер України Микола Філатов, більш відомий, як «Іванич».
Про це в коментарі «Суспільному» повідомила Олена Михайлова.
За її словами, чоловік вже кілька днів перебував в лікарні з інсультом.
«Попередньо, прощання відбудеться в вівторок або середу. Про це повідомимо додатково», — уточнила Олена.
Микола Філатов за кермом байка був понад 50 років.
Під час закриття мотосезону у жовтні 2026 року Микола Філатов казав, що любить дорогу, дорога — це його життя.
«Це перший раз, відколи почалися воєнні дії, перший раз зібралися і виїхали. Так що дійсно є настрій, є бажання, зустрів друзів, тих, хто є. Багато вже кого немає, але все одно приємно. Молодь підростає, інші люди прибувають. Тож, головне, що моторух в Україні не засихає, як то кажуть, а розвивається», — розповів він тоді.
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть українського поета Івана Семененка, який пережив радянські табори, переслідування КДБ та багаторічну заборону на публікацію своїх творів. Йому було 90 років.