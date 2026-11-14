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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чернігові у свій день народження помер найстарший байкер України

Миколі Філатову, більш відомому, як «Іванич», було 78 років.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Микола «Іванич» Філатов

Микола «Іванич» Філатов / © Суспільне

Сьогодні, 14 листопада, у Чернігові в свій день народження, у 78-м років, помер найстарший байкер України Микола Філатов, більш відомий, як «Іванич».

Про це в коментарі «Суспільному» повідомила Олена Михайлова.

За її словами, чоловік вже кілька днів перебував в лікарні з інсультом.

«Попередньо, прощання відбудеться в вівторок або середу. Про це повідомимо додатково», — уточнила Олена.

Микола Філатов за кермом байка був понад 50 років.

Микола «Іванич» Філатов / © «Суспільне Чернігів»

Микола «Іванич» Філатов / © «Суспільне Чернігів»

Під час закриття мотосезону у жовтні 2026 року Микола Філатов казав, що любить дорогу, дорога — це його життя.

«Це перший раз, відколи почалися воєнні дії, перший раз зібралися і виїхали. Так що дійсно є настрій, є бажання, зустрів друзів, тих, хто є. Багато вже кого немає, але все одно приємно. Молодь підростає, інші люди прибувають. Тож, головне, що моторух в Україні не засихає, як то кажуть, а розвивається», — розповів він тоді.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть українського поета Івана Семененка, який пережив радянські табори, переслідування КДБ та багаторічну заборону на публікацію своїх творів. Йому було 90 років.

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