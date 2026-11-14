У Чернігові у свій день народження помер найстарший байкер України

Микола «Іванич» Філатов / © Суспільне

Реклама

Сьогодні, 14 листопада, у Чернігові в свій день народження, у 78-м років, помер найстарший байкер України Микола Філатов, більш відомий, як «Іванич».

Про це в коментарі «Суспільному» повідомила Олена Михайлова.

Реклама

За її словами, чоловік вже кілька днів перебував в лікарні з інсультом.

Реклама

«Попередньо, прощання відбудеться в вівторок або середу. Про це повідомимо додатково», — уточнила Олена.

Микола Філатов за кермом байка був понад 50 років.

Микола «Іванич» Філатов / © «Суспільне Чернігів»

Під час закриття мотосезону у жовтні 2026 року Микола Філатов казав, що любить дорогу, дорога — це його життя.

«Це перший раз, відколи почалися воєнні дії, перший раз зібралися і виїхали. Так що дійсно є настрій, є бажання, зустрів друзів, тих, хто є. Багато вже кого немає, але все одно приємно. Молодь підростає, інші люди прибувають. Тож, головне, що моторух в Україні не засихає, як то кажуть, а розвивається», — розповів він тоді.

Реклама

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть українського поета Івана Семененка, який пережив радянські табори, переслідування КДБ та багаторічну заборону на публікацію своїх творів. Йому було 90 років.

Новини партнерів