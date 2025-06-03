У Чернігові "Шахед" влучив у приватний сектор: є жертви

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

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У ніч проти 3 червня 2025 року зафіксоване влучання "Шахеда" в приватному секторі у Чернігові.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Є жертви серед людей. Інформація уточнюється.

Зафіксоване падіння "Шахедів" на кількох вулицях Чернігова. На місцях падінь загорілися приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.

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