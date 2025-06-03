- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чернігові "Шахед" влучив у приватний сектор: є жертви
У ніч проти 3 червня 2025 року в Чернігові зафіксовано влучання "Шахеда" в житловий квартал — є жертви, кілька будинків охоплені вогнем.
У ніч проти 3 червня 2025 року зафіксоване влучання "Шахеда" в приватному секторі у Чернігові.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник МВА Дмитро Брижинський.
Є жертви серед людей. Інформація уточнюється.
Зафіксоване падіння "Шахедів" на кількох вулицях Чернігова. На місцях падінь загорілися приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.