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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чернігові "Шахед" влучив у приватний сектор: є жертви

У ніч проти 3 червня 2025 року в Чернігові зафіксовано влучання "Шахеда" в житловий квартал — є жертви, кілька будинків охоплені вогнем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, ДСНС

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

У ніч проти 3 червня 2025 року зафіксоване влучання "Шахеда" в приватному секторі у Чернігові.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник МВА Дмитро Брижинський.

  • Є жертви серед людей. Інформація уточнюється.

  • Зафіксоване падіння "Шахедів" на кількох вулицях Чернігова. На місцях падінь загорілися приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.

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