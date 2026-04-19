У Чернігові сталася стрілянина на вулиці — перші деталі (відео)
Велика кількість поліції на вулицях Чернігова через повідомлення про стрілянину виявилася реакцією на інцидент зі стартовим пістолетом.
У Чернігові сталася стрілянина — за попередньою інформацією, двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці.
Про це повідомили місцеві пабліки.
«Очевидці повідомляють, що двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці. Попередньо, є постраждалі», — зазначають у пабліку.
Судячи з кадрів у соцмережах, на місці події дуже багато поліції. Також у пабліку пишуть про затриманого підозрюваного і про трьох постраждалих.
Що кажуть у поліції
У поліції Чернігівської області прокоментували інцидент.
За попередньою інформацією, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Зауважимо, що такий резонанс через інцидент у Чернігові пов’язаний із вчорашніми трагічними подіями у столиці.
Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.
Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.