У Чернігові сталася стрілянина на вулиці — перші деталі (відео)

Велика кількість поліції на вулицях Чернігова через повідомлення про стрілянину виявилася реакцією на інцидент зі стартовим пістолетом.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
У Чернігові в центрі уваги опинився інцидент зі стріляниною, що викликав значний резонанс у соцмережах. / © фото з соцмереж

У Чернігові сталася стрілянина — за попередньою інформацією, двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці.

Про це повідомили місцеві пабліки.

«Очевидці повідомляють, що двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці. Попередньо, є постраждалі», — зазначають у пабліку.

Судячи з кадрів у соцмережах, на місці події дуже багато поліції. Також у пабліку пишуть про затриманого підозрюваного і про трьох постраждалих.

Що кажуть у поліції

У поліції Чернігівської області прокоментували інцидент.

За попередньою інформацією, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Стрілянина у Києві: останні новини

Зауважимо, що такий резонанс через інцидент у Чернігові пов’язаний із вчорашніми трагічними подіями у столиці.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

