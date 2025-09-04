ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7082
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові сталися вибухи: влада повідомила про наслідки, кількість загиблих зросла

Росіяни посеред дня завдали ракетного удару по Чернігову.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Вдень 4 вересня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті сталися “прильоти”. Станом на 16:00 стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох, три людини отримали порання.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Зауважимо, чиновник підтвердив вибухи у місті, про які першими повідомили моніторингові канали, а також заявив про атаку на Чернігів.

“Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста”, - наголосив він.

Згодом Брижинський додав, що влучання ракети сталося в районі блокпосту на вʼїзді до Новоселівки, що за менш ніж десять кілометрів від обласного центру.

“Ракетний удар був здійснений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості”, - пізніше повідомив керівник МВА.

Нагадаємо, близько 15:00 в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Киві. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Зауважимо, що раніше було зафіксовано російський розвідувальний БпЛА на півночі Чернігівщини.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
7082
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie