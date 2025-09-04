У Чернігові сталися вибухи: влада повідомила про наслідки, кількість загиблих зросла

Вибухи. / © Associated Press

Реклама

Вдень 4 вересня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті сталися “прильоти”. Станом на 16:00 стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох, три людини отримали порання.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Зауважимо, чиновник підтвердив вибухи у місті, про які першими повідомили моніторингові канали, а також заявив про атаку на Чернігів.

Реклама

“Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста”, - наголосив він.

Згодом Брижинський додав, що влучання ракети сталося в районі блокпосту на вʼїзді до Новоселівки, що за менш ніж десять кілометрів від обласного центру.

“Ракетний удар був здійснений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості”, - пізніше повідомив керівник МВА.

Нагадаємо, близько 15:00 в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Киві. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Зауважимо, що раніше було зафіксовано російський розвідувальний БпЛА на півночі Чернігівщини.

Реклама

Дата публікації 15:08, 03.09.25 Кількість переглядів 118 Калуш у диму після атаки РФ