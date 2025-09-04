- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
У Чернігові сталися вибухи: влада повідомила про наслідки, кількість загиблих зросла
Росіяни посеред дня завдали ракетного удару по Чернігову.
Вдень 4 вересня у Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У місті сталися “прильоти”. Станом на 16:00 стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох, три людини отримали порання.
Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Зауважимо, чиновник підтвердив вибухи у місті, про які першими повідомили моніторингові канали, а також заявив про атаку на Чернігів.
“Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста”, - наголосив він.
Згодом Брижинський додав, що влучання ракети сталося в районі блокпосту на вʼїзді до Новоселівки, що за менш ніж десять кілометрів від обласного центру.
“Ракетний удар був здійснений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості”, - пізніше повідомив керівник МВА.
Нагадаємо, близько 15:00 в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Киві. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Зауважимо, що раніше було зафіксовано російський розвідувальний БпЛА на півночі Чернігівщини.