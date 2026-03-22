Поліція працює на місці інциденту / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 22 березня, в Чернігові в супермаркеті АТБ попередню вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомив очільник МВА Дмитро Брижинський.

“Після вибуху в АТБ до лікарні доправили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості. Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий”, - зазначив він

Нагадаємо, раніше в історичному центрі Чернігова на виставці боєприпасів біля художнього музею ім. Галагана стався вибух. Причиною стала детонація бойової зброї, що була частиною експозиції. Внаслідок інциденту постраждали діти, зокрема дворічний хлопчик потрапив до реанімації у тяжкому стані.

Двоє військових, які дозволили дитині вистрілити з гранатомета, отримали реальні терміни ув’язнення.