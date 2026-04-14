Повалив на землю і затягнув у кущі: у Чернігові винесли вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини

Максимальний термін за жахливий злочин: суд Чернігова відправив за ґрати 34-річного чоловіка, який зґвалтував дівчину

На Чернігівщині 34-річного чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Йдеться про події, які відбулися влітку 2024 року. Трагедія сталася в районі «Ремзаводу» у Чернігові. Місцевий житель ввечері, скориставшись відсутністю людей, напав на дівчинку. Чоловік повалив потерпілу на землю, затягнув у кущі та зґвалтував. Наступного дня його затримали та взяли під варту.

Своєї вини він не визнав, просив суд його виправдати.

«Статеві злочини проти дітей є неприпустимими та аморальними, вони завдають невиправної шкоди психічному та фізичному здоров’ю і в жодному разі не можуть залишатися без покарання. Кожен кривдник має понести справедливе та невідворотне покарання», — наголосив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека.

Суд погодився з доводами прокурора, визнав докази сторони обвинувачення беззаперечними. За скоєне ґвалтівник проведе наступні 12 років у в’язниці — це максимальна міра покарання, передбачена статтею.

