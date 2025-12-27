У Чернігові затримали молодика, який повалив ханукальну менору: як його покарають

За повалену Менору чернігівцю загрожує до 5 років / © Поліція Чернігівської області

У Чернігові затримали хулігана, якого підозрюють в поваленні менори — символа єврейського свята Хануки.

Про це передає поліція Чернігівської області.

Інцидент стався 22 грудня біля будівлі місцевого драмтеатру. За словами правоохоронців, невідомий повалив менору та залишив «напис із закликом до порушення рівноправності громадян».

Поліція з’ясувала, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. Після скоєного чоловік одразу виїхав до іншої області і переховувався там. Місцеперебування зловмисника встановили та затримали його.

Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі).

За скоєне хлопцю загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн-8 500 грн) або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на початку 2025 року чоловік загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги.

Ханукія або менора Хануки — світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука. Запалювання менори Хануки для євреїв символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою навколишнього.

Ханука в іудаїзмі символізує відновлення Єрусалима та повторне освячення Другого Храму, що відбулося на початку повстання Маккавеїв проти імперії Селевкідів у II столітті до нашої ери.