У Чернігові жінка померла після візиту до косметолога: що їй там зробили

Ілюстративне фото / © www.credits

Реклама

У Чернігові 42-річна жінка померла після косметологічних процедур в одній з приватних клінік.

Про випадок повідомили у поліції.

«21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доправлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доправлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Нагадаємо, у США затримали українську косметологиню, яка без ліцензії колола клієнткам філери.