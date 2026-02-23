ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3194
1 хв

У Чернігові жінка померла після візиту до косметолога: що їй там зробили

Жінка опинилася у лікарні після візиту до приватної медичної клініки — медики не змогли її врятувати.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © www.credits

У Чернігові 42-річна жінка померла після косметологічних процедур в одній з приватних клінік.

Про випадок повідомили у поліції.

«21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доправлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доправлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Нагадаємо, у США затримали українську косметологиню, яка без ліцензії колола клієнткам філери.

