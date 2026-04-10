У лісовому масиві в межах Чернігова виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

За попередніми висновками правоохоронців, чоловік скоїв самогубство. Інформація про виявлення тіла надійшла до правоохоронних органів 10 квітня. На місці інциденту працюють оперативні служби та слідчо-оперативна група для встановлення усіх деталей трагедії.

Представники поліції висловили співчуття родині та близьким загиблого колеги, проте наразі не розголошують особисті дані поліцейського чи будь-які подробиці щодо зброї, з якої було здійснено постріл.

«Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 26-річний працівник поліції на смерть збив пішохода просто на «зебрі» та втік, залишивши 32-річного чоловіка помирати на дорозі.