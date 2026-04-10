ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові знайшли мертвого поліцейського — що відомо

У Чернігові знайшли мертвим співробітника поліції. Ймовірною версією події вважають самогубство.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Чернігові знайшли мертвого поліцейського — що відомо

© УНІАН

У лісовому масиві в межах Чернігова виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

За попередніми висновками правоохоронців, чоловік скоїв самогубство. Інформація про виявлення тіла надійшла до правоохоронних органів 10 квітня. На місці інциденту працюють оперативні служби та слідчо-оперативна група для встановлення усіх деталей трагедії.

Представники поліції висловили співчуття родині та близьким загиблого колеги, проте наразі не розголошують особисті дані поліцейського чи будь-які подробиці щодо зброї, з якої було здійснено постріл.

«Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 26-річний працівник поліції на смерть збив пішохода просто на «зебрі» та втік, залишивши 32-річного чоловіка помирати на дорозі.

Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie