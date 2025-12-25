ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові зросла кількість постраждалих, серед них три дитини (фото)

Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники роблять усе можливе.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Допомога громадянам

Допомога громадянам / © npu.gov.ua

У Чернігові російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) завдав удару по житловому п’ятиповерховому будинку, кількість загиблих зросла.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

«Поблизу місця ворожого влучання розгорнуто пункт незламності, де місцеві мешканці можуть зігрітися, а поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно», — ідеться у повідомленні.

/ © npu.gov.ua

© npu.gov.ua

/ © npu.gov.ua

© npu.gov.ua

Наразі працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень 26 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie