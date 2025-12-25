- Дата публікації
У Чернігові зросла кількість постраждалих, серед них три дитини (фото)
Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники роблять усе можливе.
У Чернігові російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) завдав удару по житловому п’ятиповерховому будинку, кількість загиблих зросла.
Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.
«Поблизу місця ворожого влучання розгорнуто пункт незламності, де місцеві мешканці можуть зігрітися, а поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно», — ідеться у повідомленні.
Наразі працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.
