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У Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки
Уночі Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе «Герань-2» — є троє поранених, пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та промисловий об'єкт.
Атака безпілотників: вночі під час повітряної тривоги Чернігів зазнав атаки російських дронів типу “Герань 2”.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів.
Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі.
На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби.
Пізніше стало відомо, що кількість потерпілих зросло до 4 осіб. Поранення отримала ще одна жінка.
Ворог також поцілив у промислове підприємство, наразі підрозділи ДСНС локалізують пожежу.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.