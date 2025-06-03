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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки

Уночі Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе «Герань-2» — є троє поранених, пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та промисловий об'єкт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Чернігів

Чернігів / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Атака безпілотників: вночі під час повітряної тривоги Чернігів зазнав атаки російських дронів типу “Герань 2”.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

  • Попередньо, троє поранених: жінка, двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів.

  • Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі.

  • На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби.

Пізніше стало відомо, що кількість потерпілих зросло до 4 осіб. Поранення отримала ще одна жінка.

  • Ворог також поцілив у промислове підприємство, наразі підрозділи ДСНС локалізують пожежу.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.

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