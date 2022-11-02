У Чернівцях 46-річного батька звинуватили у зґвалтуванні 11-річної доньки

46-річного жителя Чернівців підозрюють у зґвалтуванні його 11-річної доньки.

Як розповіли в поліції Чернівецької області, 31 жовтня до них із заявою звернулася чернівчанка та повідомила, що її колишній чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо їхньої 11-річної доньки. Де може переховуватися кривдник – заявниця не знала.

Поліцейські почали розшукувати 46-річного жителя Чернівців та невдовзі встановили його місцеперебування і затримали.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

У справі триває досудове розслідування. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Потерпіла дівчинка перебуває з матір’ю, з нею працюють фахівці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернівецької ОВА.

Нагадаємо, на Волині батько тричі зґвалтував 12-річну доньку. 38-річного чоловіка кинули за грати на 15 років. А в Дніпрі на 12 років відправили до в'язниці раніше судимого чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку, котру він заманив з дитячого майданчику до себе додому, обіцяючи показати там кошеня.

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