У Чернівцях агент ФСБ працював під прикриттям кур’єра служби доставки

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував під "прикриттям" кур’єрської доставки.

Про це повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, в результаті спецоперації в обласному центрі затримали агента ФСБ. Він готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів.

"Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Діючи "під прикриттям" кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на гарячому, коли він готував агентурний "звіт" до ФСБ. Поплічником агресора виявився місцевий житель.

Буковинцю оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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