У Чернівцях більшість шкіл перейшли на дистанційку: яка причина

Місто засипало снігом
У Чернівцях протягом 6 та 7 квітня більшість шкіл переходять на дистанційну та змішану форми навчання. Причина такого рішення - погіршення погоди.
Про це повідомили у пресслужбі Управління освіти Чернівецької міської ради.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов, педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 18 закладів загальної середньої освіти вчитимуться дистанційно, 3 - очно, решта 24 - змішано.
В управлінні освіти зауважили, що сьогодні для тієї школярів, які встигли дістатися школи, організовують уроки. Інші навчатимуться дистанційно.
До слова, у Чернівцях дуже сніжить. Зокрема, сильний снігопад паралізував рух транспорту у місті. Також у місті подовжать опалювальний сезон.
Нагадаємо, у західних областях України через негоду без електрики залишилося п'ять тисяч споживачів. Відключення світла сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
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