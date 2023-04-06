У Чернівцях більшість шкіл перейшли на дистанційку: яка причина

У Чернівцях протягом 6 та 7 квітня більшість шкіл переходять на дистанційну та змішану форми навчання. Причина такого рішення - погіршення погоди.

Про це повідомили у пресслужбі Управління освіти Чернівецької міської ради.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 закладів загальної середньої освіти вчитимуться дистанційно, 3 - очно, решта 24 - змішано.

В управлінні освіти зауважили, що сьогодні для тієї школярів, які встигли дістатися школи, організовують уроки. Інші навчатимуться дистанційно.

До слова, у Чернівцях дуже сніжить. Зокрема, сильний снігопад паралізував рух транспорту у місті. Також у місті подовжать опалювальний сезон.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду без електрики залишилося п'ять тисяч споживачів. Відключення світла сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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