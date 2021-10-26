У Чернівцях біля обладміністрації згорів пасажирський автобус (відео)

Попередньо вогонь спалахнув у кабіні водія.

У Чернівцях вранці 26 жовтня сталася серйозна пожежа: спалахнув пасажирський автобус. За лічені хвилини транспортний засіб повністю згорів.

Про це пише видання "Головком".

Як стало відомо, пригода сталася на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької обладміністрації. Що саме спричинило виникнення вогню, поки що невідомо. Проте спалахнуло у кабіні водія. Пасажири з авто встигли вибігти.

На місці події працювали рятувальники. У причинах того, що трапилося, будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, що на Критому ринку в Запоріжжі спалахнула пожежа. Вогонь охопив найпопулярніший базар у центрі міста пізно ввечері.

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