У Чернівцях чоловік біля школи показував дітям статеві органи та вбив поліцейську: подробиці трагедії 

Патрульні прибули на виклик, оскільки невідомий біля школи показував дітям свої статеві органи. Коли його намагались затримати правоохоронці, він почав стріляти та смертельно поранив 22-річну патрульну, її колега перебуває у лікарні.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

За даними слідства, патрульні Таїсія Татарин та Олександр Гуцула прибули на виклик біля приміщення школи. Заявниця повідомила, що там перебуває чоловік, який показує дітям свої статеві органи. Коли правоохоронці намагались вгамувати підозрюваного, той обстріляв поліцейських. 22-річна Таїсія загинула на місці трагедії, її напарника госпіталізували.

"Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розшукують підозрюваного. Триває слідство.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася кричуща подія. Чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, які прибули на виклик.

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