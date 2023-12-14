У Чернівцях чоловік приніс відро фекалій до ОВА та вилив їх на чиновницю

На суді чоловік пояснив свої дії.

На 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який приніс відро фекалій до Чернівецької ОВА та вилив їх на чиновницю.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці.

За даними суду, чоловік зранку 20 липня прийшов до приміщення департаменту капітального будівництва Чернівецької ОДА із відром фекалій. Він вилив нечистоти на місцеву чиновницю та кинув у її бік відро, через що жінка отримала легкі травми.

Чоловік на суді провину визнав та просив його суворо не карати. Він пояснив, що вилив відро фекалій на чиновницю через допис у соцмережі.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.296 КК України та присудив 17 тис. грн штрафу.

Вирок суду

Нагадаємо, у Тернопільській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили жінку, яка накинулася на поліцію та вилила на правоохоронців відро фекалій.

Читайте також: