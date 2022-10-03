У Чернівцях чоловік розстріляв правоохоронців, які прибули на виклик

У Чернівцях чоловік застрелив поліцейську, яка прибула на виклик.

У Чернівцях сталася кричуща подія. Чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях, які прибули на виклик.

Про це повідомляє "Чернівецький промінь".

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У Чернівцях на вулиці Воробкевича сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по патрульних, які прибули на виклик до будівлі колишнього басейна щодо розбещення неповнолітніх. В результаті загинула 22-річна патрульна. Її напарник отримав поранення.

Сам стрілець з місця події втік.

У Мережі почали поширювати інформацію, щодо поранення дітей. У поліції її спростували.

"З'ясовуємо обставини. Інформація щодо загиблих чи поранених дітей не відповідає дійсності. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні поліції.

Є також інформація, що нападник стріляв з АК.

Триває операція із пошуку та затримання злочинця.

"Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення. Підозрюваний сховався у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває", - прокоментував Кирило Тимошенко, заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, що в Росії мобілізований чоловік вистрілив у військкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.

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