У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК: що відомо

Чернівецький обласний ТЦК та СП офіційно поки не прокоментував інцидент.

У Чернівцях з вікна другого поверху будівлі місцевого ТЦК та СП вистрибнув чоловік.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Чернівецького обласного центру комплектування Тетяну Гайдащук.

Інцидент трапився 28 грудня. Відомо, що чоловіка госпіталізували до лікарні. За словам медиків, він – живий та перебуває у свідомості у відділенні нейрохірургії. Стан чоловіка – стабільний.

За інформацією місцевого видання "АСС", потерпілому – 43 роки.

Чернівецький обласний ТЦК та СП офіційно поки не прокоментував інцидент.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік хвацько втік із ТЦК через вікно на другому поверсі.

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